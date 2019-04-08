Düzce'de Orman Yangını
56 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.
Alınan bilgiye göre, Hacıyeri köyü Maşatbaşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA
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