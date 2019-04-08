Düzce'de Orman Yangını

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.



Alınan bilgiye göre, Hacıyeri köyü Maşatbaşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.



Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

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