Son Dakika Haberleri: Düzce'de Orman Yangını

Düzce'de Orman Yangını

56 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıyeri köyü Maşatbaşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Güncel
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