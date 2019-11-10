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Düzce'de orman yangını

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Düzce'de orman yangını, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurugöl köyü Dağkenarı mevkisinde ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı ve soğutma işlemi başlatıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Akçakoca, Kurugöl, İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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