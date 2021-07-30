Düzce'de orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındı - Son Dakika

Düzce Valiliği, il genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğine işaret edildi.

Hava sıcaklığı ile beraber insani faktörlere karşı bir takım önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, İl genelinde hizmet veren tüm Kamu Kurumları ve Belediye Başkanlıklarınca, yangın anında etkin ve hızlı iletişimi sağlamak için Kriz Merkezi kurulması kararlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Son dönemde artan orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla tüm orman alanlarına resmi görevli personel dışında yürüyüş, spor, dinlenme ve sosyal her türlü etkinlik için ikinci bir emre kadar girişlerin yasaklanmasına, ormanlara giriş çıkışların yasaklanmasına, düzenli ve düzensiz mangal, semaver, ateş yakılabilecek orman içerisindeki piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarına ikinci bir emre kadar giriş çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Olumsuzlukların önüne topyekun mücadele ile geçilebileceğinin altı çizilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce İlindeki Orman İşletme Müdürlükleri personeli ile sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk kuvvetlerince müştereken sağlanacaktır. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Düğün ve benzeri organizasyonlarda, köylerde ve orman sınırlarında orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacaktır. Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Köy Muhtarlarının, ormanlarda ve orman depolarında şüpheli şekilde dolaşan yabancı şahısları, sabotaj ihtimaline karşı gecikmeksizin güvenlik güçlerine ve orman teşkilatını bilgilendirilecektir. Mücadele topyekun olduğunda sonuç verecektir. Vatandaşlarımızın bu mücadelede etkin bir şekilde görev almaları önemlidir."