Düzce'de Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Yapılacak

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) Ortadoğu ve Afrika'ya ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) Ortadoğu ve Afrika'ya ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.



DÜ'den yapılan açıklamada, bölgesel çalışmalar yapacak olan merkezin önemli bir değer olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik gereği faaliyetlerine başlayan merkez, Ortadoğu ve Afrika'yı konu alan akademik çalışmalar yapmayı, faaliyetler düzenlemeyi, projeler yürütmeyi, bu alanda çalışmalar yapan akademik personel yetiştirilmesine katkı sağlamayı, farklı çalışma alanlarından akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkanını artırmayı amaçlıyor. Merkez, konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek, kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla iş birliği çerçevesinde eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek gibi faaliyetler yürütecek."

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