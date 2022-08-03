Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü - Son Dakika
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Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü

03.08.2022 19:22
Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü

DÜZCE'de otel işleten Suat Öztürk (56), jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

DÜZCE'de otel işleten Suat Öztürk (56), jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Küçük Melen mevkisinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel sahibi Suat Öztürk, iddiaya göre, otelin jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suat Öztürk'ü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suat Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Suat Öztürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü - Son Dakika
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