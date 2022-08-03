Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

03.08.2022 19:12
Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

Düzce'de otelin bahçesindeki jeneratörü tamir etmeye çalışan sahibi elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Düzce'de otelin bahçesindeki jeneratörü tamir etmeye çalışan sahibi elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, D-100 karayolu üzerinde bulunan otelin elektrikleri kesilince otel sahibi Haydar Suat Öztürk (58) jeneratörü tamir etmeye çalıştı. Elektrik akımına kapılan Öztürk bir anda yere yığıldı. Görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Öztürk hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan olayı duyan yakınları hastane bahçesine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı Düzce'de sıcak havadan bunalanlar Melen Çayı'nda rafting yaptı
Kaynak: İHA

Suat Öztürk, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement