Olay, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, D-100 karayolu üzerinde bulunan otelin elektrikleri kesilince otel sahibi Haydar Suat Öztürk (58) jeneratörü tamir etmeye çalıştı. Elektrik akımına kapılan Öztürk bir anda yere yığıldı. Görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Öztürk hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Suat Öztürk, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

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