Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, otobüsün bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Düzce'de otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, otobüsün bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı otobüs, Düzce Gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs şoförü Adem Yazarkan ile yolculardan Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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