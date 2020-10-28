Düzce'de otobüs duraklarına sıkı denetim - Son Dakika

Düzce'de hatalı park yaparak otobüslerin durakları kullanmalarına engel olan sürücülere göz açtırılmıyor.

Şehir içinde yapılan hatalı parklar ile trafiği olumsuz etkileyen, otobüslerin durakları kullanmalarına engel olan sürücülere yönelik artan şikayetler üzerine Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şikayetlerin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, hatalı parklanma yapan araç sürücülerine uyarılarda bulundular. Özellikle otobüs duraklarına yapılan hatalı parkları kaldıran ekipler, sürücüsüne ulaşamadıkları araçları ise çekici ile yediemin otoparkına çektirdi.

Yetkililer, otobüs duraklarına yapılan parkların sona erinceye kadar uygulamaların devam edeceğini de belirterek, sürücüleri daha duyarlı olmalarını istediler. - DÜZCE