Düzce'de otobüs seferlerine yeni düzenleme - Son Dakika

Düzce'de otobüs seferlerine yeni düzenleme
02.12.2020 16:20
Düzce Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım hatlarında yeni düzenleme yaptı.
Düzce Belediyesi yeni korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşım hatlarında yeni düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre ilk sefer sabah 07.00'de son sefer ise akşam 20.30'da olacak.
Düzce Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı dikkate alınarak yapılan düzenlemeye göre; ilk sefer sabah 07.00'de son sefer ise akşam 20.30'da olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için tüm hatlarda otobüsler sabah saatlerinde 07.30- 08.10 arası, akşam saatlerinde de 16.30-17.10 arasında seferlerini yapacak. - DÜZCE
Son Dakika Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz? Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı