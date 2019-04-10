Son Dakika Haberleri: Düzce'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Düzce'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

11 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Düzce'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yunus Gücük idaresindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce refüje ardından ağaca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı yola fırlarken araçta bulunan sürücü Yunus Gücük ile Ramazan Gücük yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralının acı içinde bağırması yürekleri parçalarken tedavi edilmeleri için Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol aracın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:49 Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa
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