Düzce'de Otomobil Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
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Düzce'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralıDÜZCE - Düzce Kalıcı konutlar bağlantı yolunda otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucunda motor yerinden fırladı, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:34 Kaynak: İHA
'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
DÜZCE - Düzce Kalıcı konutlar bağlantı yolunda otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucunda motor yerinden fırladı, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza Düzce merkez Kalıcı konutlar bağlantı yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kalıcı konutlardan Düzce kent merkezi istikametine gitmekte olan Yunus Gücük idaresinde ki 81 AAP 651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüjde ardından ağaca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı yola fırlarken araçta bulunan sürücü Yunus Gücük ile Ramazan Gücük yaralandılar. Yaralılara ilk müdahaleye olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Yaralının acı içinde bağırması yürekleri parçalarken tedavi edilmeleri için Atatürk Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol aracın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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