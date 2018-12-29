Düzce'de Otomobil Amblemli Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi
1 saat önce
DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi.
DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaca Mahallesi'nde H.U. ve Z.K.'nin yılbaşı öncesi İstanbul
'dan aldıkları uyuşturucuları Düzce
'de satacaklarını belirledi. Jandarma ekipleri, 2 kişinin evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 826 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Farlı renk ve şekildeki hapların üzerinde otomobil amblemlerinin olduğu görüldü. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:37 Kaynak: DHA
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