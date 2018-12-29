Son Dakika Haberleri: Düzce'de Otomobil Amblemli Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

Düzce'de Otomobil Amblemli Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

1 saat önce

DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de Otomobil Amblemli Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi, System.String[]
DÜZCE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, üzerlerinde otomobil amblemi bulunan 826 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaca Mahallesi'nde H.U. ve Z.K.'nin yılbaşı öncesi İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuları Düzce'de satacaklarını belirledi. Jandarma ekipleri, 2 kişinin evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 826 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Farlı renk ve şekildeki hapların üzerinde otomobil amblemlerinin olduğu görüldü. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:37 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
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