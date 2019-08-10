Düzce'de otomobil içine bırakılan köpek sıcaktan ve bağlı olduğu ipe dolanıp öldü

Düzce'de otomobil içine bırakılan köpek sıcaktan ve bağlı olduğu ipe dolanıp öldüDÜZCE - Düzce'de sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği Terrier cinsi Şakir isimli köpek otomobil içinde bağlı olduğu ipe dolanarak havasızlıktan öldü.

Düzce'de otomobil içine bırakılan köpek sıcaktan ve bağlı olduğu ipe dolanıp öldü

DÜZCE - Düzce'de sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği Terrier cinsi Şakir isimli köpek otomobil içinde bağlı olduğu ipe dolanarak havasızlıktan öldü.

Olay; öğleden sonra Düzce Merkeze bağlı Camikebir Mahallesi Otopark Camii mevkiinde meydana geldi. İ.Ş isimli şahıs Terrier cinsi Şakir isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesi ile birlikte alışverişe gitti. Bir süre sonra otomobil içinden havlama sesi duyan vatandaşlar otomobil içinde bırakılan köpeğin dışarı çıkmak için çabaladığını gördü. Otomobilin camlarını açmaya çalışan ve köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamadı. Sıcaktan bunalarak gölgeye kaçmaya çalışan köpek bağlı olduğu ipe dolarak havasızlıktan öldü. Bir süre sonra arabasının yanına gelen İ.Ş ise otomobilin kapılarını açarak köpeği aldı ve kalp masajı yaparak kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Ölen köpeğini alan İ.Ş olay yerinden uzaklaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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