Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

04.09.2022 16:14
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Düzce'de otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Azmimilli Mahallesi Serhat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 YLC 18 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi'nden Serhat Sokağa girerken M.E.G'in kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Aydınpınar Caddesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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