Düzce'de otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

18.03.2022 14:37
Düzce'de otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Zekeriya K. idaresindeki 14 AH 098 plakalı traktör, Düzce-Yığılca kara yolu Güney mevkisinde Hasan T'nin kullandığı 41 BC 098 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü asfalt zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Zekeriya K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza, onlarca araç birbirine girdi TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza, onlarca araç birbirine girdi Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı Son dakika haberi | Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı Antalya'da otomobilin fırına daldığı anlar kamerada Antalya'da otomobilin fırına daldığı anlar kamerada

Otomobil, Traktör, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement