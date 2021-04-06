Düzce'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda Sultan G. idaresindeki 81 AK 907 plakalı otomobil, Beyciler sapağında Alper K. (17) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Alper K. (17) ile Soner D. (14) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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