Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sürücüler ile araçlardaki Hatice Gürel, Enver Baltacı ve Emre Baltacı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Yunus Gürel idaresindeki 34 JG 1699 plakalı otomobil ile Yaşar Baltacı yönetimindeki 55 SK 467 plakalı hafif ticari araç Batakçiftlik köyü mevkisinde çarpıştı.

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