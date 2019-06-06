Düzce'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı

Düzce
'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Sefa Küçük idaresindeki 81 DR 435 plakalı panelvan, D-100 Karayolu Bolu
Dağı Ankara
çıkış yönünde Mevlüt Dinç
yönetimindeki 81 FA 784 otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Sefa Küçük, Mevlüt Dinç ile araçlarda bulunan Gülhamide Dinç, Sefa, Naşide ve Sema Dinç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Düzce Atatürk
Devlet ile Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.