Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nden Saçmalıpınar köyü istikametine seyreden Ufuk Yirmibeş idaresindeki 67 DP 946 plakalı otomobil ile 81 T 3056 plakalı Hasan Tepe'nin kullandığı ticari taksi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki İsmet ve Hülya Yirmibeş, Safiye, Havva ve Belinay Albayrak (6) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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