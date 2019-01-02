Son Dakika Haberleri: Düzce'de Otomobil Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de Otomobil Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

34 dakika önce

DÜZCE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı.

Düzce'de Otomobil Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
DÜZCE'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Samet Seyyar (37) yönetimindeki 81 AU 389 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 DA 160 plakalı TIR'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Samet Seyyar, Ufuk Avcı (40) ve Ayhan Avcı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ufuk Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Düzce, 3. Sayfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 03:02:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Otomobil Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]