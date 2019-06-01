Son Dakika Haberleri: Düzce'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Düzce'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

30 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Serkan Yiğit (28) idaresindeki 43 EY 732 plakalı otomobil, Tahirli köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Fındık ağaçlarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü Yiğit ile beraberindeki 7 aylık hamile eşi Ezgi Karaman Yiğit, çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan çift, olay yerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:16 Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Güncel
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