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Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı

02.02.2022 14:53
Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki başka araca çarparak takla attı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki başka araca çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Atatürk Devlet Hastanesi istikametinden kent merkezi istikametine dönen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpmasının ardından takla attı. Otomobilin takla atmasının ardından kazazedenin yanına koşan vatandaşlar, takla atan otomobilden sürücüyü çıkartarak durumu 112 Ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı şahsa ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıyı acil servise kaldırdı. Polis ekipleri kaza yapan otomobili bulunduğu yerden kaldırmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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İstanbul Caddesi, Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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