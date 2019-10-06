Son Dakika Haberleri: Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı

16 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şaban Kayacan yönetimindeki 34 CGE 466 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak viyadükten düştü.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Sabahat Kayacan ve Fadime Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile Şevval Ebru Kayacan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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