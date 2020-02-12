Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'de otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Düzce istikametine seyreden Hasan Sarı idaresindeki 34 NT 9048 plakalı otomobil, Çilimli mevkinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, metrelerce ilerleyerek çalılık alanda durabildi. Kazada sürücü Sarı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sarı, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan çıkan otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hasan Sarı, Çilimli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
İki yüz kiloluk orkinos, Türk balıkçıları Yunan adasına sürükledi Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu

Son Dakika Haberleri
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
13:41 Volkan Konak'ın vasiyeti herkesi şoke etti!
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz
12:46 Dwayne Johnson'ın kızı da güreşçi oldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 15:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]