Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

6 saat önce

100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı, System.String[]

D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara yönünde seyreden Kemal K. idaresindeki 14 AP 673 plakalı otomobil, Bakacak Keskinviraj mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobilin yol kenarındaki bankete girmesi sonucu sürücü, eşi ve bebeği hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildekilere ambulansta müdahale etti.

Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ankara, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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