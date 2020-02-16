Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesiminde otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara yönünde seyreden Kemal K. idaresindeki 14 AP 673 plakalı otomobil, Bakacak Keskinviraj mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobilin yol kenarındaki bankete girmesi sonucu sürücü, eşi ve bebeği hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildekilere ambulansta müdahale etti.

Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.