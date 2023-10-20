 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karısını otomobilde uygunsuz yakalayınca katil oldu! İşte o kocanın ilk ifadesi - Son Dakika

Karısını otomobilde uygunsuz yakalayınca katil oldu! İşte o kocanın ilk ifadesi

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:40

Düzce'de kendisini aldattığından şüphelenip takip ettiği eşiyle birlikte gördüğü Yakup Yaman'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Köksal Kıbrıs'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu belirten Kıbrıs, "Eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum" dedi.

Düzce'de otomobilde eşi ile gördüğü Yakup Yaman'ı (35) öldüren Köksal Kıbrıs (35), tutuklandı. Kıbrıs'ın ifadesinde, eşinin daha önce kendisini aldattığını iddia edip, bu nedenle telefona uygulama yüklediğini belirterek, "Olay günü, eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi. Programı açıp, eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim" dedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Önceki gün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana gelen olayda Köksal Kıbrıs, kendisini aldattığını düşündüğü eşini otomobilde Yakup Yaman ile gördü. Burada, Kıbrıs ile eşinin iş arkadaşı Yaman arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Otomobilde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kavgada Kıbrıs, Yaman'ı 15 yerinden bıçakladıktan sonra başına taşla vurup darbetti. Eşini bıçakla korkutup, ardından otomobilin camlarını kırıp, parçalarını Yaman'a fırlatan Kıbrıs, kaçtı. O anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan Yaman hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanıp, suçunu itiraf eden Köksal Kıbrıs ise tutuklandı.

Otomobilde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

"NELER YAŞADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Köksal Kıbrıs'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu belirten Kıbrıs, "Eşimin vardiyası, o gün 00.00-08.00 arasındaydı. Eşimin daha önce bir başka kişi ile yaşadığı olayları öğrenip çocuklarımın hatırına affetmiştim. Ama güvenmediğim için telefonuna uygulama kurdum. Olay günü eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi. Programı açıp eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Olayın bana anlatılmasının ardından pişmanlık duygusu yaşadım. Maktulü öldürmek istemiyordum. Elime kanıt geçmesini istiyordum. Çocuklarımı mahkemeyle alabilmek için kanıt olması için bölgeye gitmiştim" dedi.

Kaynak: DHA

Kıbrıs, kavga, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını otomobilde uygunsuz yakalayınca katil oldu! İşte o kocanın ilk ifadesi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama
15:30 Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı
15:21 Arda Güler, Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor! Ancelotti bizzat tarih verdi
15:04 Putin, Biden'ın ''Rusya savaşı kaybetti'' sözleriyle dalga geçti
15:01 Salih Bademci, Çağatay Ulusoy'la çalışmanın en kötü yanını anlattı: Sürekli yemek konuşarak birbirimizi gazlıyoruz
14:57 TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak
14:46 Fenerbahçe'den Erden Timur'un iddiaları için TFF'ye başvuru
14:35 Oradaki ironiyi kimse anlamaz! Muhtar adayına seçim kaybettirecek pankart
14:21 Neymar sakatlandığı için FIFA tazminat ödeyecek! İşte Al Hilal'in kasasına girecek para
14:09 Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 16:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Karısını otomobilde uygunsuz yakalayınca katil oldu! İşte o kocanın ilk ifadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement