Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Diğer 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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