Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

20.05.2021 17:55
Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce çıkışında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce çıkışında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, daha önce tespit edilen bir aracı takibe aldı.

Otoyolun Düzce çıkışında durdurulan otomobilin ve araçtaki 2 kişinin üzerinin aranması sonucu 490 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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