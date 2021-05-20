Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce çıkışında durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, daha önce tespit edilen bir aracı takibe aldı.
Otoyolun Düzce çıkışında durdurulan otomobilin ve araçtaki 2 kişinin üzerinin aranması sonucu 490 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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