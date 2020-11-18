Düzce'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Düzce- Bahçeşehir bağlantı yolunda, Düzce yönüne seyreden kurye Ferdi T. idaresindeki 81 AAG 818 plakalı motosiklet, Metek-TOKİ kavşağında dönüş yapmak isteyen Halit P. yönetimindeki 34 BLJ 204 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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