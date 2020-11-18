Düzce'de otomobile çarpan motosikletli kurye yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce- Bahçeşehir bağlantı yolunda, Düzce yönüne seyreden kurye Ferdi T. idaresindeki 81 AAG 818 plakalı motosiklet, Metek-TOKİ kavşağında dönüş yapmak isteyen Halit P. yönetimindeki 34 BLJ 204 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Ferdi T'ye ilk müdahaleyi çarpıştığı otomobilin sürücüsü yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferdi T'yi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika