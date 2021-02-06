Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Düzce'de, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Düzce'de, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde bir eliyle seyir halindeki otomobile tutunan motosikletli kişi, benzin istasyonuna kadar bu şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonuna kaydetti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri motosiklet sürücüsünü arıyor.

Benzin, Düzce, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

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