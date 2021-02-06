Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

06.02.2021 16:27

Düzce'de, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Düzce'de, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde bir eliyle seyir halindeki otomobile tutunan motosikletli kişi, benzin istasyonuna kadar bu şekilde yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonuna kaydetti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri motosiklet sürücüsünü arıyor.

Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Benzin, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobile tutunarak giden motosikletin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika


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