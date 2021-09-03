DÜZCE- Otomobilin ağaçlara çarparak devrilmesi kameraya yansıdı - Son Dakika

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce 'de otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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