Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı motosiklet,TRAFİK KAZASI, - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut K, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osman G. idaresindeki RZ-081-HY Gürcistan plakalı otomobil, Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Bulvarı'nda önünde seyreden Umut K'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Düzce 'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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