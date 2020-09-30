Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika

Düzce'de seyir halindeki otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametine seyreden Faruk Topal İdaresindeki 34 CIJ 106 plakalı otomobil, İhsaniye köyü sapağında aynı yönde seyreden Hüseyin Sağlam yönetimindeki 76 EU 596 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sağlam, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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