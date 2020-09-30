Düzce'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce 'de seyir halindeki otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu