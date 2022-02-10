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Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı

10.02.2022 17:03
Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda M.A.A. idaresindeki 81 AL 453 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Suriye uyruklu T.C.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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Anadolu Otoyolu, Otomobil, Suriye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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