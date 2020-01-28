Düzce'de otomobilin merdivende asılı kalması kameraya yansıdı - Son Dakika

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Düzce 'de kontrolden çıkan otomobilin özel tıp merkezinin merdivenlerinde asılı kalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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