Düzce'de otomobilin merdivende asılı kalması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Düzce'de otomobilin merdivende asılı kalması kameraya yansıdı

6 saat önce

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin özel tıp merkezinin merdivenlerinde asılı kalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de otomobilin merdivende asılı kalması kameraya yansıdı, System.String[]

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin özel tıp merkezinin merdivenlerinde asılı kalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Akif Caddesi'nde, K.A'nın kullandığı 81 EK 136 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel tıp merkezinin giriş merdivenlerine çıktı. Otomobil, korkuluklara çarptıktan sonra bulunduğu yerde asılı kaldı.

Olay anı, tıp merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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