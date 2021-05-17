Düzce'de jandarma ekipleri şüphelenerek durdurduğu otomobilin ses düzeneğinin içerisinde esrar ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan M.Y, K.Ü. ve R.M'nin durumlarından şüphelenen ekipler yaptıkları aramada, hoparlörün içerisine gizlenmiş kubar esrar buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de otomobilin ses düzeneğinin içine gizlenmiş esrar ele geçirildi - Son Dakika