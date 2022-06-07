Düzce'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak'ta, Berkay ve Berat E. kardeşlerin bulunduğu elektrikli bisiklet, ana yol çıkışında B.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrularak asfalt zemine düşen 2 çocuk, hafif yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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