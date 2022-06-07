Düzce'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı

07.06.2022 10:21
Düzce'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak'ta, Berkay ve Berat E. kardeşlerin bulunduğu elektrikli bisiklet, ana yol çıkışında B.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Savrularak asfalt zemine düşen 2 çocuk, hafif yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Azmimilli Mahallesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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