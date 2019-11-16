Son Dakika Haberleri: Düzce'de otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı
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Düzce'de otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Yaşar S. yönetimindeki 54 DF 715 plakalı otomobil, Döngelli köyü mevkisinde Selami Ü. idaresindeki 06 FY 4932 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Meryem S. ve Düriye K. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Çilimli Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan Yaşar S'ye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, otomobilin yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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