Üye Girişi
Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

29.01.2022 19:53

Düzce'de otoparktaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de otoparktaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Çatalbaş'a ait 05 FA 915 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi Necmi Hoşver Sokak mevkisinde sürücüsünün otoparktan çıkmaya çalıştığı sırada kara saplandı.

Aracı olduğu yerden çıkarmaya çalışan Çatalbaş, otomobilden dumanlar yükseldiğini fark edince durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Elektrik düzeneğinden çıktığını belirlenen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500

Otomobil, İtfaiye, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış         
20:02
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş         
17:38
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:01 Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın son hali taraftarı hayrete düşürdü: 20 yıl yaşlanmış
19:45 Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 174 kişi vefat etti, 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:28 Fatih Altaylı'nın "Resmi sitede FETÖ reklamı" iddiasına Göç İdaresi'nden cevap geldi
19:17 Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde
19:12 Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt
18:44 Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Bana silah verin
18:29 Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı
18:15 CHP'li Ali Öztunç cevap verdi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle karşılık
17:55 Ali Koç ve Mesut Özil arasındaki tüm ipler koptu, takımdan ayrılabilir
17:11 Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 20:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement