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Düzce'de otoyolda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Düzce'de otoyolda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralıDÜZCE'de, TEM Otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Düzce'de otoyolda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda 3 aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilde kafesinin içinde bulunan kuş telef oldu.

Kaza 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Yaman idaresindeki 67 TY 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta şeritte durdu. Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki 34 UVS 77 plakalı otomobil orta şeritte duran otomobile, Mehmet İlbey idaresindeki 41 GR 175 plakalı otomobil ise Hasan Hüseyin Erdoğan idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, Yunus Yaman ve 8 aylık olan kızı Alya Gökçen Yaman, Hasan Hüseyin Erdoğan ve eşi Şerife Erdoğan, diğer otomobilde bulunan Sümeyye İlbey yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi olay yerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ekipleri geldi. Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, 112 Acil ekipleri beklendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, Hasan Hüseyin Erdoğan'a ait araçta kafesinin içinde bulunan kuş telef oldu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Düzce'de otoyolda 3 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hüseyin Erdoğan, TEM Otoyolu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:53 Kaynak: DHA
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