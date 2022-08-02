Özel anaokulunda şişme havuza düşen küçük Timurhan, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Özel anaokulunda şişme havuza düşen küçük Timurhan, boğulma tehlikesi geçirdi

02.08.2022 15:16
Özel anaokulunda şişme havuza düşen küçük Timurhan, boğulma tehlikesi geçirdi

DÜZCE'de özel bir anaokulunun su dolu şişme havuzuna düşüp, boğulma tehlikesi geçiren Timurhan D. (3) görevlilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'de özel bir anaokulunun su dolu şişme havuzuna düşüp, boğulma tehlikesi geçiren Timurhan D. (3) görevlilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda meydana geldi. Yaz dönemine başlayan Timurhan D. burada su dolu şişme havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük Timurhan, görevlilerce havuzdan çıkarıldı. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, Timurhan'a ilk müdahaleyi yaptı. Timurhan D., Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel anaokulunda şişme havuza düşen küçük Timurhan, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel anaokulunda şişme havuza düşen küçük Timurhan, boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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