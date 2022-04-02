Düzce'de "özel çocuklar" kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi - Son Dakika

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte "özel çocuklar" keyifli vakit geçirdi.

Kentte hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan oyun alanlarında müzik eşliğinde eğlendi.

Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, hem keyifli anlar yaşadı hem de çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Okulun müdür yardımcısı Halil İbrahim Coşkun, düzenledikleri etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Coşkun, velilerin ve öğretmenlerin de çok eğlenceli bir gün geçirdiğini kaydetti.