Düzce'de "özel çocuklar" kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de "özel çocuklar" kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

02.04.2022 15:21
Düzce'de "özel çocuklar" kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte "özel çocuklar" keyifli vakit geçirdi.

Düzce'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte "özel çocuklar" keyifli vakit geçirdi.

Kentte hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan ve otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kurulan oyun alanlarında müzik eşliğinde eğlendi.

Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, hem keyifli anlar yaşadı hem de çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Okulun müdür yardımcısı Halil İbrahim Coşkun, düzenledikleri etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Coşkun, velilerin ve öğretmenlerin de çok eğlenceli bir gün geçirdiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ BEÜ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ'NDEN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

oyunlar, Otizm, Nisan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de 'özel çocuklar' kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kebapçıda yangın çıktı, yanındaki dört binayla birlikte itfaiye aracı da yandı
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de "özel çocuklar" kendileri için düzenlenen etkinlikte eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement