Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza - Son Dakika

Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza

12.01.2021 10:28

- Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza Pandemi ihlali yapan 4 bin 308 kişi ve 383 işletmeye ceza yağdı Düzce'de korona virüs sürecinin başından itibaren yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 4 bin 308 kişi ve 383 işletmeye 11 milyon 612 bin...

- Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza

Pandemi ihlali yapan 4 bin 308 kişi ve 383 işletmeye ceza yağdı

DÜZCE - Düzce'de korona virüs sürecinin başından itibaren yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 4 bin 308 kişi ve 383 işletmeye 11 milyon 612 bin 100 lira para cezası kesildi.

Çin'de ortaya çıkarak Dünya'nın dört bir yanına ulaşan korona virüsün Türkiye'de ilk kez görüldüğü tarih olan Mart 2020'den itibaren Düzce'de alınan tedbirlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Salgının yayılma hızını durdurmak için Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2020 yılı içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 65 yaş ve üzeri 207 kişiye toplam 81 bin 144 lira ve 20 yaş ve altı 393 kişiye ise toplam 154 bin 56 lira idari para cezası kesildi.

İhlal yapanlara ceza yağdı

Düzce İl genelinde polis kontrolünde yapılan uygulamalar kapsamında, sosyal mesafeye uymamaktan 467 kişiye 3 bin 150 liradan 1 milyon 471 bin 50 lira, izolasyon ve filyasyon ihlali yapan 199 kişiye 3 bin 150 liradan toplam 626 bin 850 lira, sokağa çıkma ihlalinden 2 bin 367 kişiye 3 bin 150 liradan 7 milyon 456 bin 50 lira, karantinadan kaçarak yakalanan 4 kişiye 3 bin 150 liradan 12 bin 600 lira, maske takmadığı tespit edilen 532 kişiye 900 liradan 478 bin 800 lira, sigara yasağını ihlal eden 139 kişiye 900 liradan 125 bin 100 lira ve işyeri denetimleri kapsamında 383 işyerine 3 bin 150 liradan 1 milyon 206 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

383 işletmeye 1 milyon 200 bin lira ceza

Düzce'de polis kontrolünde yapılan yüzlerce uygulama kapsamında kısıtlama tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken fakat faaliyetlerine devam eden, kumar ile oyun oynatan işletmeler de denetlendi. Yapılan denetimlerde 383 işletmeye toplamda 1 milyon 206 bin 450 lira para cezası kesilirken, işletmeler mühürlendi. Böylelikle Düzce'de 10 aylık Korona virüs sürecinde 4 bin 308 kişiye 10 milyon 405 bin 650 lira, 383 işletmeye 1 milyon 206 bin 450 lira olmak üzere toplamda 11 milyon 612 bin 100 lira ceza kesildi.

Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza
Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza
Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza
Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza

Çin Halk Cumhuriyeti, Para Cezası, Koronavirüs, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor         
11:07
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak         
09:46
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun         
09:07
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:22:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei