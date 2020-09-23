Düzce'de pandemi sonrası ilk spor gösterisi düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Avrupa Spor Haftası kapsamında Düzce'de korona virüs salgını sonrasında düzenlenen ilk spor gösterisinde sporcular sahnede gösterdikleri hareketlerle, ailelere sahada spor yaptırdı.

Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan, her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa'da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Avrupa Spor Haftası organizasyonu Düzce Nurettin Zafer Stadı'nda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir bir aktivite yapamayan sporcular, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı jimnastik, güreş ve judo sporcuları katılımcılara gösteri sergiledi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan etkinliklerde sporcular sahnede gösteri, ailelerde sahada spor yaptı.

Gösteriler büyük beğeni topladı. - DÜZCE