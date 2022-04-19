Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

19.04.2022 15:34

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İsmail A. idaresindeki 81 GD 638 plakalı panelvan, merkeze bağlı İstilli köyü Efteni Kuş Cenneti Koruma Sahası kavşağında Fatma K'nin kullandığı 81 GE 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Asiye K. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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