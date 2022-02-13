Üye Girişi
Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı - Son Dakika

Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı

13.02.2022 18:03
Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hastane bahçesinde park halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hastane bahçesinde park halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kaynaşlı Devlet Hastanesinin bahçesinde park halindeki Aykut K'ye ait otomobilin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın arka tarafına sıçramadan söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yandı.

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kaynaşlı, Hastane, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:13 Lerzan Mutlu'dan dekolte şov! Rengarenk elbisesinin bir de arkasını görün
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 18:10:55. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement