Düzce'de Park Yasağına Geçit Yok

Düzce'de sürücülerin yasak olmasına rağmen parklaşmaların önüne geçmek için polis ekipleri ciddi tedbirler almaya başladı.

Düzce'de sürücülerin yasak olmasına rağmen parklaşmaların önüne geçmek için polis ekipleri ciddi tedbirler almaya başladı. Araçlar çekilerek cezai işlem uygulanıyor.



Düzce'nin en büyük sorunlarından birisi olan park sorunu, trafikte seyir halinde olan sürücüler ile vatandaşları mağdur ediyor. Parklaşmanın yasak olduğu alanlara park yapan sürücülerin önüne geçmek için ise Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ciddi tedbirler almaya başladı. Bu kapsamda özellikle valilik civarı, İstanbul Caddesi ile ara sokaklarda yanlış park eden sürücülerin araçları çekilirken, ayrıca 108 lira cezai işlem uygulanıyor. - DÜZCE

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