Düzce'de Parke Döşeme Çalışmaları

Düzce Belediyesi tarafından mahallelerde parke çalışması yapıldığı bildirildi.

Düzce Belediyesi tarafından mahallelerde parke çalışması yapıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, il genelinde başlatılan hizmet çalışmalarının tüm mahalle ve alanlara yayıldığı belirtildi.



Fen İşleri Müdürlüğü tarafından il genelinde modern ve estetik bir görünüm kazandırma konusunda kilitli parke taşı döşenmesi ve bakım onarım çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin çalışmaları ara vermeden sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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