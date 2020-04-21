Düzce'de parkların bakım onarımı yapılıyor - Son Dakika

19) Pandemisi tedbirleri kapsamında kapatılan park ve bahçelerde bakım çalışmasına başladı. Ekipleri parkların kullanıma açılacağı zamana kadar bakımları bitirmeyi hedefliyor.



Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında il genelinde park ve bahçeler kapatıldı. Kapatılan park ve bahçelerde Düzce Belediyesi ekipleri bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Vatandaşlar evde kalırken, parklar ve bahçelerde dezenfekte ve yıkama çalışmaları yapan ekipler, parkların bakım ve onarım çalışmalarını da yapmaya başladı. Ekipler yeşil alanlarda düzenleme yaparken, parkların kullanıma açılacağı zamana kadar bakımları bitirmeyi amaçlıyor. - DÜZCE