Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu bulundu - Son Dakika

Düzce'de parkta kaybolan 2 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu, jandarma ekiplerince bulundu.
Merkeze bağlı Mamure köyünde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki kızları Ayşe A. çocuk parkında kayboldu.
Bir müddet çocuklarını arayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saatte küçük kızı parkın yakınlarındaki arsada buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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